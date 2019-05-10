الجندي: اعتذار القرني زلزال أصاب أعداء الإسلام في مقتل (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الداعية السعودى عائض القرني، عالم له وزنه وفصيح ومتحدث وله تاثيره، لكنه انتمى لجماعة الإخوان الإرهابية.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "اعتذار القرنى يجب أن يكون للمجتمع المسلم كله وليس للسعودى فقط، واعتذاره يعتبر زلزال أصاب أعداء الإسلام فى مقتل".