الجندي: اعتذار القرني زلزال أصاب أعداء الإسلام في مقتل (فيديو)
الجمعة 10/مايو/2019 - 06:26 م
داليا الحسين
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الداعية السعودى عائض القرني، عالم له وزنه وفصيح ومتحدث وله تاثيره، لكنه انتمى لجماعة الإخوان الإرهابية.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "اعتذار القرنى يجب أن يكون للمجتمع المسلم كله وليس للسعودى فقط، واعتذاره يعتبر زلزال أصاب أعداء الإسلام فى مقتل".
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "اعتذار القرنى يجب أن يكون للمجتمع المسلم كله وليس للسعودى فقط، واعتذاره يعتبر زلزال أصاب أعداء الإسلام فى مقتل".
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