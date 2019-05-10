إدارة المنيا تعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد









قرر مجلس إدارة نادي المنيا، تشكيل جهاز فني جديد للفريق الأول لكرة القدم، لقبادة الفريق بالموسم المقبل بدوري القسم الثاني.





حيث تقرر تعيين سمير كمونة مدافع المنتخب الوطني و النادي الأهلي الأسبق، مديرا فنيا للفريق، ومحمد عليان مديرا للكرة ، وهيثم حسين لاعب المقاولون الأسبق مدرب عام.





كما قرر المجلس كذلك تعيين محمد رؤوف مدربا ، ومحمد دكروري مدرب أحمال، بينما تقرر الابقاء على محمد سيد أخصائي العلاج الطبيعي، ووائل حسين طبيب الفريق ، ومحمد الأصلي مدلك ، و أمير مختار المدير الإداري، وسامر سيد اداري.





كما وجه المجلس الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة ابراهيم صدقي ، على الفترة التي قادوا خلالها الفريق في الموسم المنقضي ، وتمنوا لهم التوفيق في مسيرتهم.



