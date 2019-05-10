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إدارة المنيا تعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد

الجمعة 10/مايو/2019 - 06:20 م
إدارة المنيا تعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد
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سالم خليل
 
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قرر مجلس إدارة نادي المنيا، تشكيل جهاز فني جديد للفريق الأول لكرة القدم، لقبادة الفريق بالموسم المقبل بدوري القسم الثاني.

حيث تقرر تعيين سمير كمونة مدافع المنتخب الوطني و النادي الأهلي الأسبق، مديرا فنيا للفريق، ومحمد عليان مديرا للكرة ، وهيثم حسين لاعب المقاولون الأسبق مدرب عام.

كما قرر المجلس كذلك تعيين محمد رؤوف مدربا ، ومحمد دكروري مدرب أحمال، بينما تقرر الابقاء على محمد سيد أخصائي العلاج الطبيعي، ووائل حسين طبيب الفريق ، ومحمد الأصلي مدلك ، و أمير مختار المدير الإداري، وسامر سيد اداري. 

كما وجه المجلس الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة ابراهيم صدقي ، على الفترة التي قادوا خلالها الفريق في الموسم المنقضي ، وتمنوا لهم التوفيق في مسيرتهم.

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