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إصابة 14 فلسطينيا فى مظاهرات جديدة على حدود غزة

الجمعة 10/مايو/2019 - 06:17 م
إصابة 14 فلسطينيا فى مظاهرات جديدة على حدود غزة
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خاطر عبادة
 
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، إصابة 14 فلسطينياً فى مظاهرات حدودية جديدة ضد حكومة الاحتلال مساء اليوم، وفقاً لشبكة "24 نيوز".


وبينما بدأ الآلاف من الفلسطينيين يتجمعون في ثلاثة مواقع على حدود قطاع غزة، تتمركز قوات الاحتلال الإسرائيلية على الجانب الآخر، حيث من المقرر أن يتم اختبار الهدوء الهش بعد أسبوع من التوترات، واستشهاد 29 فلسطينياً بغارات الاحتلال ضد قطاع غزة.


وألقى بعض المتظاهرين متفجرات وأشياء أخرى على الجنود الإسرائيليين، الذين أطلقوا أعيرة نارية تحذيرية باستخدام الرصاص الحي والمطاط، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
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