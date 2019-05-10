"مالك بن دينار".. فيلم قصير تأليف عمرو خالد ضمن برنامج "الرحلة" (فيديو)

شارك الدكتور عمرو خالد، في صياغة قصة درامية تحاكي أحد أعلام التابعين الذين عاشوا بذكر الله عز وجل ضمن برنامجه "الرحلة" الذي يعتبر تجسيد درامي لبرنامج فاذكروني الذي يقدمه يوميا في شهر رمضان.

وفي أولى حلقات برنامج "الرحلة" الذي يعرض كل خميس في شهر رمضان تناول قصة مالك بن دينار، أحد أعلام التابعين، وعالم البصرة، الذي اشتهر بالزهد، وكثرة الورع حتى بات مضرب المثل في ذلك، وكيف كانت الرحمة بالبنات هي المدخل إلى هدايته، بعد أن كان لا يفارق الخمر. والسبب في ذلك رؤيا لطفلته الصغيرة التي كان محبًا لها رحيمًا بها، بعد أن رآها في المنام، وهي تدفع عنه، وتطلب منه أن يتوب إلى الله، فكانت تلك هي بداية التحول الذي طرأ على حياته، وجعله قدوة السالكين في طريق تحتاج إلى الكثير من جهاد النفس والهوى، والقدرة على تخطي العبودية لشهوات الدنيا وملاذها.

ومن خلال مشاهد بصرية وأداء تمثيلي رائع عرضه الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي علي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتم ترجمة هذه القصة للمشاهدين في سياق درامي يتناوله الفيلم، ليؤكد أن القلوب التي تحمل الرحمة، هي أقرب إلى الله، حتى وإن ضلت الطريق، فحتمًا ستعود إلى صوابها يومًا.