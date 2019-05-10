واصلت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 10-5-2019، استقرارها عند نفس معدلات إغلاق أمس؛ والتي شهد المعدن الأصفر خلالها تراجعًا طفيفًا بنحو جنيهين، في حين شهد الذهب على الصعيد العالمي استقرارًا ملحوظًا دون تغير يذكر.

وسجل عيار الذهب 21 سعر 613 جنيها للجرام، وعيار 18 بسعر 525 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجرام من العيار 24 عند 701 جنيها.





وبلغ سعر الجنيه الذهب 4904 جنيها.





وتراجعت الأوقية، خلال تعاملات اليوم، من 1289 دولار إلى 1283 دولار.



