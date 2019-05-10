أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 10-5-2019
الجمعة 10/مايو/2019 - 06:08 م
الفجر الاقتصادي
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واصلت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 10-5-2019، استقرارها عند نفس معدلات إغلاق أمس؛ والتي شهد المعدن الأصفر خلالها تراجعًا طفيفًا بنحو جنيهين، في حين شهد الذهب على الصعيد العالمي استقرارًا ملحوظًا دون تغير يذكر.
وسجل عيار الذهب 21 سعر 613 جنيها للجرام، وعيار 18 بسعر 525 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجرام من العيار 24 عند 701 جنيها.
وبلغ سعر الجنيه الذهب 4904 جنيها.
وتراجعت الأوقية، خلال تعاملات اليوم، من 1289 دولار إلى 1283 دولار.
واستقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر، اليوم الخميس، قبيل مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما يكبح الطلب على السندات الحكومية والين الياباني ومستوى مقاومة فنية رئيسي مكاسب المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1283.41 دولار للأوقية (الأونصة).
وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1284.10 دولار.
كانت أسعار الذهب أغلقت قرب أدنى مستوى خلال الجلسة، الأربعاء بعد أن ارتفعت لأعلى مستوياتها منذ 15 أبريل عند 1291.39 دولار.
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