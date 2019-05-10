المحكمة الفنزويلية العليا تقرر احتجاز نائب جوايدو فى سجن عسكرى

أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا، قرارًا بوضع نائب رئيس الجمعية الوطنية، إدجار زامبرانو، قيد الاحتجاز، للمحاكمة في سجن عسكري في العاصمة كاراكاس.





وقالت المحكمة العليا، إن زامبرانو سجن بسبب الخيانة والتآمر والتمرد المدني.





وتم إلقاء القبض على نائب رئيس البرلمان في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد بتحريض من زعيم المعارضة خوان جوايدو.





،وطالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالإفراج الفوري عن زامبرانو، ووصف احتجازه بأنه "غير مقبول وغير قانوني".



