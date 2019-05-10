شبكة النهار تطلق قناة "النهار 2"

أطلقت شبكة تلفزيون النهار، مع بداية شهر رمضان، قناة "النهار 2" بتردد (12015) رأسي، حيث تعرض هذه القناة إعادات لكافة مايعرض على شاشة النهار one من الأعمال الدرامية والبرامجية.

وقال عمرو الليثي رئيس شبكة تلفزيون النهار، في تصريحات صحفية، إن فكرة انطلاق القناة تأتي من مبدأ " صلي براحتك وزور أصحابك وقرايبك وأعمل كل اللي نفسك فيه واللي هيفوتك هتلاقيه"، وبالتالي لايتعطل المشاهد عن أداء الصلاة خلال شهر رمضان، وتوفير الوقت المتاح لمشاهدته الأعمال الرمضانية دون تعطيله عن روحانيات الشهر الكريم.

يذكر أن شبكة النهار تعرض 5 مسلسلات على شاشتها "السهام المارقة"، "سوبر ميرو"، "الزوجة ال18"، "حدوتة مرة" ، ومملكة الغجر".