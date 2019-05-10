ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المغرب تعلن نجاحها فى إبطاء معدل الهجرة لإسبانيا

الجمعة 10/مايو/2019 - 06:08 م
المغرب تعلن نجاحها فى إبطاء معدل الهجرة لإسبانيا
Advertisements
طباعة
خاطر عبادة
 
Advertisements
قال مدير الهجرة والحدود المغربي اليوم الجمعة، إن السلطات المغربية نجحت في إبطاء معدل الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا في الأشهر الأخيرة بعد حملة على شبكات التهريب.

ووصل حتى الآن 7220 شخصًا إلى إسبانيا قادمين من المغرب هذا العام، أي حوالي 2000 شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكن أكثر من نصف المعابر لهذا العام حدثت في يناير، مع انخفاض أعدادها بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة التالية.

وقال خالد زروالي رئيس مراقبة الحدود لوكالة رويترز، إن هذا يظهر أن جهود الحكومة كان لها تأثير، مضيفاُ أن السلطات منعت 25000 نقطة عبور غير شرعية حتى الآن هذا العام، بزيادة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحتى الآن هذا العام، لم تكن هناك محاولات لاقتحام الأسوار الحدودية لجيبي سبتة ومليلية في شمال إفريقيا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود