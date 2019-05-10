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راغب علامة يُحيي سحورًا رمضانيًا في القاهرة 17 من الشهر الجاري

الجمعة 10/مايو/2019 - 06:08 م
راغب علامة يُحيي سحورًا رمضانيًا في القاهرة 17 من الشهر الجاري
راغب علامة
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أحمد رمضان متولي
 
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يحيي السوبر ستار راغب علامة حفل سحور رمضانيّ في القاهرة، وتحديداً في  في "ستون ريزيدانس نيو كايرو"، وذلك في السابع عشر من الشهر الجاري.

 

ومن المتوقّع أن يحضر هذا السحور نخبة من الشخصيات الفنيّة والإعلاميّة والإجتماعيّة في الوقت الذي سيؤدّي فيه السوبر ستار نخبة من أبرز أغانيه.

 

هذا ويتابع نجم النجوم حصاد أصداء نجاح أغنيته الأخيرة "صدفة" التي ما زالت تحتلّ المرتبة الأولى في سباق الأغنيات عبر عدد من إذاعات الراديو في لبنان وعدد من البلدان العربيّة، علماً أنّ هذه الأغنية كتبتها ولحّنتها الفنّانة أماني النوري، وحملت في مضمونها إستكمالاً لموضوع أغنية "آسف حبيبتي".

 

كما يتحضّر ملك المسارح خلال الشهر المقبل لإحياء عدد من الحفلات المتتالية في جولة أمريكيّة يعلن عن تفاصيلها قريباً.

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