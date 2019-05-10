خالد الجندي: الإلحاد أزمة نفسية.. وستمر ويبقى الدين

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أيد الشيخ خالد الجندي، عضو لمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الإلحاد، بأنه مجرد ظاهرة وستمر، وسيبقى الدين.



وأشار "الجندي"، خلال برنامج "وبعبهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن الإلحاد حالة نفسية وستمر، معتبرا أن رد الفعل العنيف لبعض الشباب تجاه الدعاة طبيعي، معقبا: "دول شباب مش هيرموا الدعاة بالبونبوني.. طببيعي يكون في عنف".



وأكد أن احترام قيم الدين سيعود، وسنحترم علماء الدين، وليس رجال الدين، مشددا على ضرورة احتواء الشباب.

