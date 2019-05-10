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تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)

الجمعة 10/مايو/2019 - 05:40 م
تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)
تكريم نجوم الفن والمجتمع
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الفجر الفني
 
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تحت رعاية السيد السفير أحمد الفضالي، أقيم الإفطار السنوي للعائلة المصرية وتم تكريم نخبة كبير من نجوم الفن والإعلام والمجتمع والشخصيات العامة من بينهم الوزير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والدكتور مصطفى الفقي والوزير عادل عبد الباقي والوزير كمال ابو عيطة والوزير الدكتور عماد جاد والنائب سليمان وهدان والنائب سعيد حساسين والنائب عماد محروس والقس فيلوبتير رمزى مندوب قداسة البابا والقمص بولس عويضة والشيخ علوى ابراهيم.

 

ومن نجوم الفن النجمة القديرة عفاف شعيب والفنان طارق الدسوقي ومجدى فكري وإيناس مكي ومنير مكرم والإعلامية حياة عبدون.

تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)
تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)
تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)
تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)
تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)
تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)
تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)
تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)
تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)
تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)
تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)
تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)
تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)
تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)
تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)
تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)
تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)
تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)
تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)
تكريم نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة فى الإفطار السنوي للعائلة المصرية (صور)
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