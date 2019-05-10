رصد قمر التربيع الأول في سماء المملكة.. غدًا

يُرصد مساء غدًا السبت، في سماء السعودية و الوطن العربي قمر التربيع الأول.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة القمر، رئيس الجمعية الفلكية بجدة: سوف يشرق عند الظهر ويصل أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس حيث سيكون فوق رأس الراصد مباشرة وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي.

وأضاف: بعد ذلك سوف يقع القمر في لحظة التربيع الأول عند الساعه 4:12 فجر الأحد بتوقيت السعودية (1:12 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش) وبذلك يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.

وتابع: تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر ونصفه الاخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.