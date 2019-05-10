بوكيتينو يستهدف منبوذ برشلونة

تستهدف إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي الحصول على خدمات منبوذ برشلونة النجم البرتغالي أندريه جوميز المعار إلى إيفرتون الإنجليزي للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وقالت صحيفة سبورت الكتالونية اليوم الجمعة أن السبيرز تجهز عرضاً بقيمة 30 مليون يورو لضم جوميز إلى قلعة الوايت هارت لين.





وبدأ وكلاء اللاعب في الجلوس على طاولة المفاوضات مع مسوؤلي توتنهام خلال الأسبوع الماضي لوضع البنود الأخيرة والمقابل المادي الذي يتقاضاه اللاعب.





وتنتظر إدارة برشلونة عرض رسمي من أجل الموافقة عليه حيث رحل اللاعب عن صفوف البلوجرانا الموسم الماضي إلى إيفرتون حتى نهاية الموسم الجاري وسيجد توتنهام منافسة قوية من جانب إيفرتون الذي يسعى للحفاظ على خدمات البرتغالي.