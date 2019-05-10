ميناء دمياط يسجل تداول 12 سفينة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادرته سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.





وذكرت هيئة ميناء دمياط، أن قطارين يحملان ألفين و626 طن قمح، و53 سيارة نقل تحمل ألفين و730 طن قمح غادرت الميناء، وبذلك بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 166 ألفا و152 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40 ألفا و871 طنا.





شملت حركة الصادر من البضائع العامة 13700 طن ملح و1464 طن ألواح جبس و100 طن يوريا و1600 طن علف و950 طن رمل .