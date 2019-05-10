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عايشة عثمان تفتح ملفات الجنسية المصرية مع كارول سماحة.. اليوم

الجمعة 10/مايو/2019 - 05:33 م
عايشة عثمان تفتح ملفات الجنسية المصرية مع كارول سماحة.. اليوم
كارول سماحة وعايشة
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أحمد رمضان متولي
 
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تستضيف اليوم الإعلامية عايشة عثمان، النجمة كارول سماحة لتفتح معها ملفات الجنسية المصرية التي حصلت عليها مؤخرًا، وعلاقتها بزوجها وابنتها وابنة زوجها، كما ستخوض الإعلامية في النقد الموجّة للنجمة في مسلسلها الشحرورة، وأمنية العودة للعمل بالمسرح الغنائي.

 

عايشه عثمان هي إعلامية تونسية شهيرة، عملت كمذيعة في الإعلام العربي والعالمي، حصلت على ماجستير بحوث في العلوم السياسية من جامعة باريس، تخصصت في الجغرافيا السياسية للإعلام، كما عملت كمستشارة في منظمة اليونيسكو في الفترة ما بين 2009 وحتى 2011، عملت كمقدمة برامج إخبارية في قناة حنبعل التونسية، كما قدمت برنامج سياسي بعنوان "هكا نعيش"، ثم اتجهت إلى الفن والثقافة لتقدم في 2015 برنامج "عايشه"، بجانب برنامج "مع عايشه" على القناة التاسعة التونسية لتستضيف من خلاله أبرز نجوم الفن بالوطن العربي، فيما يخص عالم التجميل قدمت برنامج Mon Espoir على قناة النهار الجزائرية.

 

كما قامت عايشه بتقديم البرنامج الفرنسي Zéro Complexe على القناة الفرنسية Star 24، والذي استند على مقابلة مشاهير الفن الفرنسي وإجراء لهم عملية تجميل على الهواء مباشرةً تغيّر من شكلهم تمامًا.

 

مواعيد عرض برنامج عايشة شو للإعلامية عايشة عثمان يوميًا بتوقيت القاهرة

 

القاهرة والناس | الساعة 11 مساءً

 

القاهرة والناس 2 | الساعة 8 مساءً

 

النهار | الساعة 9 مساءً

 

الحوار التونسية | الساعة 9 مساءً

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