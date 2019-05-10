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"وول ستريت" تفتح على انخفاض بعد عودة الحرب التجارية مع الصين

الجمعة 10/مايو/2019 - 05:31 م
وول ستريت تفتح على انخفاض بعد عودة الحرب التجارية مع الصين
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خاطر عبادة
 
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تراجعت أسهم وول ستريت اليوم الجمعة في افتتاح قاعة التداول بسبب المخاوف من أن المستثمرين يثيرون احتمال أن النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين .

وفي افتتاح مؤشر داو جونز الصناعي انخفض 64.64 نقطة، أو 0.25%، كما فتح مؤشر "اس&بى"  بانخفاض 7.62 نقطة ، أو 0.27 %٪ ، في حين انخفض مؤشر ناسداك 29.27 نقطة ، أو 0.37 %.

واعتبارًا من 10 مايو، زادت التعريفات لسلسلة من البضائع الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة من 10% إلى 25%. بقيمة 200،000 مليون دولار سنويا.

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إنها "تأسف بشدة" لزيادة التعريفة الأمريكية لصادراتها، وأضاف أنه ليس لديها خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة في هذا الصدد.
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