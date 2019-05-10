"وول ستريت" تفتح على انخفاض بعد عودة الحرب التجارية مع الصين

تراجعت أسهم وول ستريت اليوم الجمعة في افتتاح قاعة التداول بسبب المخاوف من أن المستثمرين يثيرون احتمال أن النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين .





وفي افتتاح مؤشر داو جونز الصناعي انخفض 64.64 نقطة، أو 0.25%، كما فتح مؤشر "اس&بى" بانخفاض 7.62 نقطة ، أو 0.27 %٪ ، في حين انخفض مؤشر ناسداك 29.27 نقطة ، أو 0.37 %.





واعتبارًا من 10 مايو، زادت التعريفات لسلسلة من البضائع الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة من 10% إلى 25%. بقيمة 200،000 مليون دولار سنويا.





وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إنها "تأسف بشدة" لزيادة التعريفة الأمريكية لصادراتها، وأضاف أنه ليس لديها خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة في هذا الصدد.