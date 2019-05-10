سفارة المملكة في اليابان تؤكد سلامة السعوديين بعد زلزال ميازاكي
الجمعة 10/مايو/2019 - 05:26 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليابان، سلامة جميع المواطنين السعوديين من آثار الزلزال الذي ضرب ميازاكي.
وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: "تتابع السفارة آثار الزلزال في ميازاكي، وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين".
وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، والتواصل في حال حدوث أي طارئ مع قسم شؤون السعوديين بالسفارة عبر الأرقام التالية (09055833862 – 0335895242) متمنية السلامة للجميع.
وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: "تتابع السفارة آثار الزلزال في ميازاكي، وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين".
وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، والتواصل في حال حدوث أي طارئ مع قسم شؤون السعوديين بالسفارة عبر الأرقام التالية (09055833862 – 0335895242) متمنية السلامة للجميع.
Advertisements
- السفارة السعودية تؤكد سلامة المواطنين السعوديين من تبعات هجوم لندن
- نص بيان سفارة المملكة في روسيا جراء تفجير سانت بطرسبرغ
- السفارة في لندن: لم نبلغ بتعرُّض أيّ مواطن لأذى جرّاء تفجير مانشستر
- سفارة المملكة في لندن تُهيب بالمواطنين السعوديين توخي الحيطة والحذر
- سفارة المملكة بلندن تؤكد سلامة المواطنين السعوديين عقب الهجمات الإرهابية
- السفارة بإيطاليا تصدر بياناً عقب زلزال ايسكيا وتنصح السعوديين بعدم الهلع
- سفارة السعودية في إثيوبيا تطالب رعاياها بتوخي الحذر عقب تمديد حالة الطوارئ
- سفارة المملكة باليابان: لا إصابات بين السعوديين جراء زلزال أوساكا
- السفارة السعودية باندونسيا تحذر السياح بعدم الاقتراب من جبل أغونغ