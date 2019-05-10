أعلن فولهام الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، تعيين سكوت باركر المدرب المؤقت للفريق مدرباً دائماً.



وقال مالك فولهام شهيد خان، في بيان "كان سكوت شجاعاً بقبوله هذا التحدي بالغ الصعوبة في فبراير (شباط) عندما تم تعيينه كمدرب مؤقت.



"منذ ذلك الوقت وبمرور الأيام، أصبحنا دون شك نادياً كروياً أفضل سواء خلال التدريبات أو في المباريات".