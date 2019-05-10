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بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)

الجمعة 10/مايو/2019 - 05:26 م
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
محمود الليثي
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أحمد رمضان متولي
 
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أحيا نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى، مساء أمس الخميس، أولى السهرات الرمضانية لخيمة رمضانية بالقاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع والمشاهير.

 

 قدم الليثي عدد كبير من أغانيه الشعبية المميزة منها "بونبوناية ويا عم يا صياد" ،  "اذا كان قلبك كبير".. وغيرها ممن تفاعل معها رواد المكان.

 

تميز الحفل بالديكورات الفخمة وسط اجواء الهواء الطلق والتنظيم لوليد منصور وماجد حسني وتريامف، وكان ضمن الحضور خالد زكي و نرمين ماهر وسناء يوسف  والإعلامي أسامة منير والـ dj  ياسر الحريري والإعلامية فاطيما.

بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
بحضور نجوم الفن والمشاهير.. محمود الليثي يُشعل خيمة رمضانية في القاهرة الجديدة بأغانيه (صور)
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