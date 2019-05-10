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خالد الشافعي: زيادة المعاشات والأجور تؤكد اهتمام الدولة بالمواطن

الجمعة 10/مايو/2019 - 05:26 م
خالد الشافعي: زيادة المعاشات والأجور تؤكد اهتمام الدولة بالمواطن
أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور خالد الشافعي، مدير مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كثيرة في ملف ترشيد الدعم الموجة للطاقة، ومع ذلك مازالت تتحمل الدولة عبء دعم للطاقة يقدر بـ 34 مليار جنيه في موازنة "2019-2020"

وأشار "الشافعي"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن زيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور يتواكب مع ثمار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أنها خطوات تحد من زيادة الأسعار، كما أن تلك الزيادات تؤكد اهتمام الحكومة بالمواطن المصري.
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