جوايدو يرجح قبولهم التدخل العسكرى ضد مادورو

أكد نائب المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو اليوم الجمعة، أنه منفتح لقبول التدخل الأمريكي في بلاده، وقال لصحيفة لا ستامبا الإيطالية:"إذا اقترح الأمريكيون تدخلاً عسكريًا الآن ، فربما أقبله".









وقال جواديو-رئيس الجمعية الوطنية، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً، إن ما يحدث في بلده هو "إرهاب الدولة ضد البرلمان"، مع الإشارة إلى قبول حصانة مجموعة من النواب، وفقًا لمحكمة العدل العليا، شارك في محاولة الانقلاب في 30 أبريل، وسيتم محاكمته على جرائم مثل الخيانة أو التآمر أو التحريض على التمرد أو التمرد المدني، من بين أمور أخرى.





وكانت الجمعية الوطنية الفنزويلية ، بأغلبية معارضة، في حالة عصيان منذ عام 2016، وفقًا لحكم المحكمة العليا، ولهذا السبب تفتقر أعمالها إلى الشرعية القانونية.



