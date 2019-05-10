ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جوايدو يرجح قبولهم التدخل العسكرى ضد مادورو

الجمعة 10/مايو/2019 - 05:22 م
جوايدو يرجح قبولهم التدخل العسكرى ضد مادورو
Advertisements
طباعة
خاطر عبادة
 
Advertisements
أكد نائب المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو اليوم الجمعة، أنه منفتح لقبول التدخل الأمريكي في بلاده، وقال لصحيفة لا ستامبا الإيطالية:"إذا اقترح الأمريكيون تدخلاً عسكريًا الآن ، فربما أقبله".


وقال جواديو-رئيس الجمعية الوطنية، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً، إن ما يحدث في بلده هو "إرهاب الدولة ضد البرلمان"، مع الإشارة إلى قبول حصانة مجموعة من النواب، وفقًا لمحكمة العدل العليا، شارك في محاولة الانقلاب في 30 أبريل، وسيتم محاكمته على جرائم مثل الخيانة أو التآمر أو التحريض على التمرد أو التمرد المدني، من بين أمور أخرى.

وكانت الجمعية الوطنية الفنزويلية ، بأغلبية معارضة، في حالة عصيان منذ عام 2016، وفقًا لحكم المحكمة العليا، ولهذا السبب تفتقر أعمالها إلى الشرعية القانونية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود