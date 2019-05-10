هشام مهداوي: خسارة نهضة بركان بثلاثية بالدوري المغربي ليست مؤشر سلبي قبل مواجهة الزمالك





أعرب هشام مهداوي عضو مجلس إدارة نادي نهضة بركان المغربي عن أمنيته في خروج مباراة فريقه أمام الزمالك بنهائي الكونفدرالية بروح رياضية.





وقال مهداوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « خسارة نهضة بركان الأخيرة بثلاثية بالدوري المغربي ليست مؤشر سلبي قبل نهائي الكونفدرالية لأن اللاعبين الذين شاركوا بالمباراة يتمعتون بنقص الخبرة وتم إراحة بعض العناصر الأساسية»





وعن شكوى الصفاقسي التونسي ضد نهضة بركان قال مهداوي: « الجانب التونسي لم يحترم نهضة بركان ولم يبلغه بموعد وصوله إلى المغرب ونتأكد من سلامة موقفنا أمام الاتحاد الأفريقي»





ويحل الزمالك ضيفا على نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية 19 مايو الجاري.



