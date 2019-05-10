ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هشام مهداوي: خسارة نهضة بركان بثلاثية بالدوري المغربي ليست مؤشر سلبي قبل مواجهة الزمالك

الجمعة 10/مايو/2019 - 05:21 م
هشام مهداوي: خسارة نهضة بركان بثلاثية بالدوري المغربي ليست مؤشر سلبي قبل مواجهة الزمالك
Advertisements
طباعة
عمرو مصطفي
 
Advertisements

أعرب هشام مهداوي عضو مجلس إدارة نادي نهضة بركان المغربي عن أمنيته في خروج مباراة فريقه أمام الزمالك بنهائي الكونفدرالية بروح رياضية.

وقال مهداوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « خسارة نهضة بركان الأخيرة بثلاثية بالدوري المغربي ليست مؤشر سلبي قبل نهائي الكونفدرالية لأن اللاعبين الذين شاركوا بالمباراة يتمعتون بنقص الخبرة وتم إراحة بعض العناصر الأساسية»

وعن شكوى الصفاقسي التونسي ضد نهضة بركان قال مهداوي: « الجانب التونسي لم يحترم نهضة بركان ولم يبلغه بموعد وصوله إلى المغرب ونتأكد من سلامة موقفنا أمام الاتحاد الأفريقي»

ويحل الزمالك ضيفا على نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية 19 مايو الجاري.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود