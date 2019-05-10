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غادة عبدالرازق وليلى علوي وفيفي عبده في الموسم الثالث من "حلوة رمضان" (صور)

الجمعة 10/مايو/2019 - 05:14 م
غادة عبدالرازق وليلى علوي وفيفي عبده في الموسم الثالث من حلوة رمضان (صور)
غادة عبدالرازق
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أحمد رمضان متولي
 
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بعد النجاح الكبير للموسم الأول والثاني لبرنامج حلوة رمضان، تستقبل ميك أب فور ايفر الشهر الفضيل هذا العام بإنطلاق الموسم الثالث من حلوة رمضان حصريا على قناة ميك أب فور ايفر الشرق الأوسط على اليوتوب، 30 حلقة إستثنائية مع ألمع وأهم النجوم وخبراء التجميل في الوطن العربي.

 

 30 حلقة - تعليمية، ترفيهيه، ومسلية تواكب صيحات المكياج و احتياجات المستهلكين المحليين في هذا الموسم. شاهدوا النجوم بطريقة لا مثيل لها بأخبار ومواضيع حصرية لأول مرة تكشف في حلوة رمضان، وتعلموا في كل حلقة كيفية الحصول على الإطلالات الطبيعية والدراماتيكية بالإضافة إلى أسرار وتقنيات مختلفة  للحصول على بشرة مثالية، عيون بارزة وشفاه ملفتة.

 

أسماء النجوم وخبراء التجميل المشاركين في برنامج حلوة رمضان: ليلى علوي، فيفي عبده، كارول سماحة، حلا شيحا، غادة عبد الرازق، أمينة خليل، كندا علوش، بدرية طلبة، درة زروق، رضوى الشربيني، بثينة الرئيسي، شيماء سيف، أمل بوشوشة، نسرين طافش، زينا رضا، رحمة رياض، دنيا بطمة، هناء الزاهد، كارمن سليمان، داليا مبارك، مي عمر، جويل ماردينيان، قمر، سلمى رشيد، إيمي صياح، هبا نور، جسيكا قهواتي، ماريتا الحلاني، مايا رعيدي، ليلى عبدالله.

 

وأيضا سارة السبيعي، معصومة هاشم، بول قسطنطينيان، محمود رشاد، داني كامل، وليام هبر، إيفون حاتم، فادي قطايا، أسماء البريك، دينا اقصبي، جينا، غادة داوود، علاء التونسي، لجين قفاص، بوب بري، جواد بينغو، محمد الشداخ، فاطمة المهنا، هلا عجم، فاطمة الدوسري، رانيا قيس، فيفو، بوبا، العنود اليماني، رولا رياشي، ميلاد حنون، شيما بوشيري، حنان النجادة، نورة بو عوض، دانة الصيرفي.

غادة عبدالرازق وليلى علوي وفيفي عبده في الموسم الثالث من "حلوة رمضان" (صور)
غادة عبدالرازق وليلى علوي وفيفي عبده في الموسم الثالث من "حلوة رمضان" (صور)
غادة عبدالرازق وليلى علوي وفيفي عبده في الموسم الثالث من "حلوة رمضان" (صور)
غادة عبدالرازق وليلى علوي وفيفي عبده في الموسم الثالث من "حلوة رمضان" (صور)
غادة عبدالرازق وليلى علوي وفيفي عبده في الموسم الثالث من "حلوة رمضان" (صور)
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