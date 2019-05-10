المفتي: الصوم وقاية للصائمين.. ونسب الجريمة تقل في رمضان





قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الصوم وقاية لنا من العذاب في الآخرة، مستدلا بحديث رسولنا الكريم "الصوم جنة"، أي الصوم وقاية.وأشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "الله أكرم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الجمعة، إلى أن الصوم يعد مانع وواقي للصائم من ارتكاب المعاصي، منوهًا بأن حالة الصوم في شهر رمضان تعد مانعًا أمام الفساد والشرور، حيث تقل نسبة الجرائم في شهر رمضان.وأضاف أن شهر رمضان يعد حالة روحية تجعل الصائم يقظ لنفسه، ويتجنب الوقوع في المعاصي سواء أكان بمفرده، أو أمام غيره، حيث أن جوارحنا كلها تكون في حالة صوم، وليس المعدة فقط.