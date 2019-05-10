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قاذفات "بي-52" الأمريكية تصل قطر

الجمعة 10/مايو/2019 - 05:11 م
قاذفات بي-52 الأمريكية تصل قطر
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وكالات
 
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أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي وصول طائرات B52 إلى قاعدة العديد في قطر، كجزء من قوة المهام القاصفة التي أرسلت للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وكان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أكد ، في 13 يناير 2019، أنه تم الاتفاق مع قطر على توسيع الوجود الأمريكي في قاعدة العديد.

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