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القبض على 300 هارب من أحكام قضائية في حملة مكبرة لمديربة أمن البحر الأحمر

الجمعة 10/مايو/2019 - 05:13 م
القبض على 300 هارب من أحكام قضائية في حملة مكبرة لمديربة أمن البحر الأحمر
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محمد طه
 
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شنت مديرية الأمن بمحافظة البحر الأحمر، حملة مكبرة لضبط المخالفات وفحص المشتبه بهم، والهاربين من أحكام قضائية خاصةً الأحكام وشيكة السقوط، أسفرت عن ضبط 300 هارب من أحكام قضائية.

حيث تمكنت الحملة التي أشرف عليها اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء مدحت منتصر، مدير المباحث الجنائية، من ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 7 سنوات في قضايا مخدرات بمدن الغردقة وسفاجا، وضبط 65 هاربا من أحكام بالحبس الجزئي، و20 هاربا من أحكام الحبس المستأنف، وتنفيذ 160 حكما لجنح غرامات جزئية، و20 حكما لجنح غرامات مستأنفة، و32 حكما لجنح مخالفات.

وفحصت الحملة 160 مشتبها بهم، والكشف الجنائي والسياسي عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الإيجابي منهم.

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