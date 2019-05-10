أول تعليق لصاحب لافتة "اتجوزنى بقى يا أحمد" ببنها: "مكنتش متخيل اللي هيحصل"

قال محمد فتحى، صاحب لافتة "اتجوزنى بقى يا أحمد" ببنها، والذي شهد سخرية وجدل على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أمس، إن الهدف من وراء الإعلان هو سلسلة دعاية تبدأ بـ"عاوزة اتجوز"، ويليه إعلان عن سبب تأخير الزواج، ثم عرض الحل فى الشقق وإعلان سعرها.

وأضاف فتحى في تصريحات صحفية اليوم، أنه قام بتعليق اللافتات على أن يقوم بداية الأسبوع بالذهاب لمجلس المدينة لاستخراج تصريح ألا أن مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سبقته واتجهت اتجاه مخالف للمطلوب، فيما أبدت صاحبة اتيليه ببنها، غضبها، موضحة أن الإعلان فكرتها وأنها هى من قامت بتعليق اللافتات كنوع من أنواع الدعاية للأتيلية.





ومن جانبه قال حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، إنه تم التوصل للشخص المتسبب فى فوضى لافتة "اتجوزنى بقى يا أحمد" شاب يدعى "محمد فتحى " مشيرا إلى أن اللافتات دعاية لحجز شقق لمدينة بنها، موضحا أنه سوف يتم تغريمه ومحاسبته على تعليق إعلان فى شوارع المدينة دون تصريح من المجلس.





وفوجئ أهالي مدينة بنها بتعليق لافتة أعلى نفق الإشارة ببنها، وشارع النجدة ومنطقة الفلل، حيث حملت اللافتة كلمة "اتجوزني بقى يا أحمد".





واستنكر أهالي المدينة أن تستباح الشوارع وتصبح مجالا لغرام وتبادل رسائل الحب والإعجاب، وطالبوا بمحاسبة أى مواطن لا يراعى حرمة الطريق، ويجهل أن الشارع ملكية عامة، لكل الناس، ولا يصح أن يتحول لمكان للابتذال، وان تصبح مثل هذه العبارات بالشوارع وان تتحول إلي مجالا للمجاهرة بمشاعر الحب والغرام.





وطالب الأهالي التنفيذيين بالمدينة باتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتعدى على حرمة الشارع، ولو بلافتة، وأن يكون تطبيق القانون على الجميع.



