كارول سماحة والهام شاهين وخالد الصاوي وهاني رمزي في افتتاح خيمة "كردان"

افتتحت أمس، خيمة "كردان" الرمضانية في النيل وهي الخيمة الرمضانية الوحيدة التي تقام داخل النيل في مصر، تأخذ مرتاديها في جو رمضاني ساحر بدايةً من التخت الشرقي الذي يحيي السهرات إلى جانب فقرات عروض الفنون الشعبية والتنورة، بالإضافة إلى الديكورات الرمضانية المميزة.

وتمتد الخيمة طوال شهر رمضان وكذلك طوال أيام إقامة كأس الأمم الأفريقية، حيث سيتمكن ضيوفها من مشاهدة المباريات على الهواء داخل نهر النيل، كما تقام العروض الترفيهية الخاصة في الخيمة يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع، وسيحيي الفنان عصام كاريكا حفل الجمعة المقبل.

وأشاد الحضور في حفل الافتتاح بجو الألفة الرمضاني الساحر على النيل، وبالترحاب في "كردان"، وببرنامج الحفل والعروض الترفيهية والتخت الشرقي، وأعربوا عن سعادتهم بجودة مستوى الخدمة والمأكولات والمشروبات المقدمة من مطعم La Bodega و Gustoالتي يترأسها إيهاب شكري.

وأعرب الحضور عن إعجباهم بالديكور الرمضاني المميز الذي صممه المهندس حسن علام، وهو واحد من أهم مهندسي الديكور في مصر، ومتخصص في ديكورات الإعلانات والمسلسلات، ومن أعماله للتلفزيون "ليالي أوجيني" (2018)، ومسلسل "زي الشمس" (2019)، وأكد الحضور أنهم استمتعوا بالوقت في "كردان" ووصفوها "أجمل وأشيك خيمة في مصر".

وأكد القائمون على الخيمة أن رمضان شهر اللمة وتجمعات العائلة والأصدقاء، وأن اللمة في "كردان" سيكون لها مذاق خاص، وقد شهد افتتاح الخيمة، حضور عدد كبير من النجوم، منهم كارول سماحة، الهام شاهين، خالد الصاوي، أمير رمسيس، إيناس الدغيدي، جميلة عوض، أنوشكا، عارفة عبدالرسول، هاني رمزي، هالة صدقي.

كما حضر من الشخصيات العامة، أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق والرئيس الحالي للشركة المصرية للإنتاج الإعلامي، ورئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، بالإضافة إلى ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق.