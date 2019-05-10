ميسي يختار خليفة فالفيردي
الجمعة 10/مايو/2019 - 05:06 م
محمد أيمن
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بدأت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في التحرك نحو إيجاد الخليفة المناسب لإرنستو فالفيردي المدير الفني المؤكد رحيله عن الفريق بعد الخسارة الكارثية التي تعرض لها رفقاء ليونيل ميسي ضد ليفربول بأربعة أهداف مقابل لا شيء ضد ليفربول وخروجهم من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية أن إدارة برشلونة تخطط للتعاقد مع أربعة مدربين لخلافة فالفيردي على رأسهم إيريك تين هاج المدير الفني لأياكس أمستردام الذي قاد فريقه الهولندي إلى تحقيق نتائج رائعة في دوري الأبطال بإقصاء ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة ويوفنتوس الإيطالي.
وثاني الأسماء المرشحة كيكي سيتين المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال بيتيس الإسباني والفرنسي لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق وأخيراً رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي الحالي ولاعب برشلونة السابق.
ومن المنتظر أن تقوم الإدارة بطرح الأسماء الأربعة على قائد الفريق ليونيل ميسي من أجل معرفة رأيه لإختيار المدرب الأفضل.
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