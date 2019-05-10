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رسالة مفتي الجمهورية لمن يرتكبون المعاصي بعد الإفطار

الجمعة 10/مايو/2019 - 05:04 م
رسالة مفتي الجمهورية لمن يرتكبون المعاصي بعد الإفطار
أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التقوى في شهر رمضان ليست مقتصرة على نهاره، مشددا على ضرورة الاستغفار ومن يفعل ذنبًا ما عليه أن يقلع عنه فورًا، ويستغفر الله.

وأشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "الله أكرم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الجمعة، إلى أنه على المسلم أن يجاهد نفسه، وكلما يبتعد عن الطريق يجاهد نفسه، ويعود مرة أخرى للطريق السليم، مؤكدا أنه كلما زادت عزيمته سيعطيه الله نفحات تساعده على التقرب له.

وأضاف أنه حتى لو أذنب الصائم في نهار رمضان، يعود لربه ويستغفر، ويندم على ما فعله، ويعزم نيته على ألا يكرر فعلته.

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المزيد عن: مفتي الجمهورية مصر شوقي علام شهر رمضان المبارك المعاصي
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