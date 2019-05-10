لليوم الثاني علي التوالي.. بسمة وهبة تخطف صدارة تريند اليوتيوب في "شيخ الحارة" (صور)

واصلت الإعلامية بسمة وهبة تصدر تريند اليوتيوب، لليوم الثاني علي التوالي، ولكن هذه المرة بحلقة الفنان أحمد سعد التى أذيعت أمس في برنامج "شيخ الحارة" .

وكانت بسمة خطفت التريند أمس من المسلسلات بحلقه الفنانة أيتن عامر.

"شيخ الحارة" يذاع في السابعة إلا ربع مساءً، على فضائية "القاهرة والناس، وهو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل فى حياة ضيوفها.