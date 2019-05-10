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ضبط 120 كليو أجبان منتهية الصلاحية بالأقصر

الجمعة 10/مايو/2019 - 05:02 م
ضبط 120 كليو أجبان منتهية الصلاحية بالأقصر
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طاهر الحساني
 
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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، من ضبط 120 كيلو جرام أجبان منتهية الصلاحية، وذلك في اطار تشديد الرقابة التموينية على الأسواق.

وقال وكيل وزارة التموين بالأقصر الدكتور تامر صلاح، أنه في إطار متابعة المخابز للتأكد من جودة الإنتاج للرغيف البلدي تم تنظيم حملات تفتيشية موسعة أسفرت عن ضبط مخبز ينتج خبز ناقص الوزن، وضبط مخبز متوقف عن الإنتاج، وضبط عدد 2 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، وضبط مخبز تصرف في عدد ٤ أجولة ٥٠ كيلو بمقدار ٢٠٠ كيلو، وضبط مخبز مغلق في المواعيد الرسمية، وضبط عدد ١ جوال مخابز علي "توروسيكل" وتحرر محضر جنح بالواقعة.

وأضاف صلاح، أنه، تم المرور على شونة أرمنت لمتابعة انتظام عملية توريد الأقماح، وتبين ورود كمية وقدرها من الأقماح ٢٥ طن و260 كيلو ليصبح إجمالي ما تم توريده ٣٩٩ طن و٤٨٤ كيلو جرام.

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