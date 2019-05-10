مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض "الواد سيد الشحات" على dmc
الجمعة 10/مايو/2019 - 04:06 م
الفجر الفني
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تعرض قناة dmc، مسلسل "الواد سيد الشحات" للنجم أحمد فهمي، خلال شهر رمضان المبارك، يوميًا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
تدور أحداث المسلسل حول شاب مكافح يعمل كمندوب مبيعات يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ مالي كبير، لتبدأ رحلته في استرداد هذا المبلغ بمساعده زوجته وأخيه، ليدخل في مواقف مختلفة وعوالم أخرى.
المسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي. من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن.
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