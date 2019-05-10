ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بومبيو سيلتقي بوتين خلال زيارته إلى روسيا الأسبوع المقبل

الجمعة 10/مايو/2019 - 04:01 م
بومبيو سيلتقي بوتين خلال زيارته إلى روسيا الأسبوع المقبل
بومبيو
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى روسيا الأسبوع المقبل، في اجتماع هو الأعلى مستوى بين البلدين منذ عشرة أشهر.



وقالت الوزارة إن بومبيو سيلتقي بوتين الثلاثاء في سوتشي على البحر الأسود "لبحث سلسلة من المستجدات الثنائية ومتعددة الأطراف" بعد توقفه في موسكو.



ويعتبر هذا اللقاء أعلى اتصال أمريكي مع بوتين منذ يوليو (تموز) حين التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الروسي في فنلندا في قمة واجهت انتقادات في الولايات المتحدة.



وهناك عدة مواضيع خلافية بين الولايات المتحدة وروسيا بينها فنزويلا حيث تقدم بومبيو الدعوات الأمريكية لمطالبة موسكو بوقف دعمها الرئيس نيكولاس مادورو.



كما تأتي زيارة بومبيو بعد نشر تحقيق المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 والذي خلص إلى عدم تواطوئ فريق حملة ترامب في ذلك.



وكانت روسيا اعلنت في وقت سابق عن هذه الزيارة لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان بومبيو سيلتقي بوتين. كما سيجري محادثات في سوتشي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لقائهما الثاني خلال أسابيع بعدما اجتمعا على هامش مؤتمر حول القطب الشمالي في هلسنكي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود