جسيكا شاستين تظهر في الإعلان الترويج الأول لفيلم IT في جزئه الجديد
الجمعة 10/مايو/2019 - 04:02 م
أحمد جمال أحمد
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بدأت النجمة جيسكا شاستين الحملة الترويجية للجزء الجديد من فيلم الرعب الشهير IT، الذي من المقرر طرحه رسميا بصالات العرض نهاية العام الجاري.
وظهرت جيسكا بالإعلان التشويقي الأول للفيلم، بعد حضورها لمؤتمر صحفي حاشد، حضره عدد كبير من الشباب المبدعين بأكاديميات السينما بمدينة لوس أنجلوس، تحت رعاية شركة الإنتاج السينمائي ورنور بروز.
وسيعود فيلم الرعب الشهير من بطولة أبطال أجدد بجانب النجمة جيسكا شاستين، منهم النجم جيمس مكفاوي.
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