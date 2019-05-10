نجوم صراع العروش ينشرون لقطات جديدة من كواليس تصوير الموسم الأخير

بعد عرض الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير من مسلسل صراع العروش، ورصد فتور نسبي في حماس المشاهدين للحلقات بسبب قلة التشويق في أحداثها، قررت شبكة HBO تحميس المتابعين بنشر لقطات تظهر للمرة الأولى من كواليس التصوير.

وطلبت الشركة من نجوم المسلسل بنشر لحظاتهم المفضلة من كواليس تصوير الموسم الثامن والأخير، في لقطات نالت إعجاب متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر عرض الحلقة الخامسة من المسلسل في فجر يوم الاثنين القادم بتوقيت القاهرة، والتي يتوقع أن تشهد بداية الحرب الكبرى المرتقبة بين سيرسي ودانيرييس.