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تيلدا سوينتون تحتفل بالعرض الخاص لفيلم The Souvenir بنيويورك

الجمعة 10/مايو/2019 - 03:58 م
تيلدا سوينتون تحتفل بالعرض الخاص لفيلم The Souvenir بنيويورك
تيلدا سوينتون
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أحمد جمال أحمد
 
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احتفلت النجمة الكبيرة تيلدا سوينتون بالعرض الخاص لفيلمها الجديد The Souvenir بحضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة نيويورك.

وشاركت تيلدا في الاحتفال بالعرض الخاص، ابنتها هونور سوينتون، التي تشاركها أيضا في بطولة الفيلم، وتجسد خلاله أول بطولة سينمائية لها.

وعرفت تيلدا بدورها في فيلم دكتور سترينج، أحد أبطال شخصيات marvel الخارقة، والذي ظهرت به برفقة النجم بينديكت كومبارباتش.
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