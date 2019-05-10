تيلدا سوينتون تحتفل بالعرض الخاص لفيلم The Souvenir بنيويورك
الجمعة 10/مايو/2019 - 03:58 م
أحمد جمال أحمد
Advertisements
Advertisements
احتفلت النجمة الكبيرة تيلدا سوينتون بالعرض الخاص لفيلمها الجديد The Souvenir بحضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة نيويورك.
وشاركت تيلدا في الاحتفال بالعرض الخاص، ابنتها هونور سوينتون، التي تشاركها أيضا في بطولة الفيلم، وتجسد خلاله أول بطولة سينمائية لها.
وعرفت تيلدا بدورها في فيلم دكتور سترينج، أحد أبطال شخصيات marvel الخارقة، والذي ظهرت به برفقة النجم بينديكت كومبارباتش.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا لمة فن سينما دراما بث مباشر بأخبار الفن الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- رايان راينولدز يفتتح العرض الخاص لـ Deadpool بنيويورك (صور)
- بيندكت كومبارباتش يسبح في المياه المجمدة من أجل الأعمال الخيرية (صور)
- ليلي كولنز تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Tolkien بنيويورك
- أوليفيا وايلد تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد بنيويورك
- ليلي كولنز تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "Tolkien" بنيوجيرسي
- ليلي كولنز تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Tolkien بلوس أنجلوس