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دخول وخروج 33 سفينة بموانئ بورسعيد

الجمعة 10/مايو/2019 - 04:00 م
دخول وخروج 33 سفينة بموانئ بورسعيد
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محمد عزام
 
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة 33 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.
كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة وخروج سفينتين.

ومتواجد على الأرصفة 3سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءلتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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