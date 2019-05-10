الليرة التركية ترتفع 1% بعد قرارات البنك المركزى التركي

تمكنت الليرة التركية من التعافي بأكثر من 1% أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تدخل قوي من البنك المركزي في البلاد لحماية العملة عبر تعديل سياسة الاحتياطي.





ويأتي صعود العملة المحلية التركية اليوم للمرة الأولى في هذا الأسبوع بعد أن قام البنك المركزي التركي بالتدخل بالأمس للدفاع عن الليرة.





وقرر المركزي التركي تعليق مزادات الريبو لمدة أسبوع كما أظهرت بيانات البنك تراجع احتياطات النقد الأجنبي لدى البلاد في الأسبوع الأول من مايو.





وقرر البنك خفض الحد الأعلى للتسهيلات المتعلقة بتداول العملات الأجنبية "الفوركس" ضمن آلية خيارات الاحتياطي من 40 بالمئة لتصبح 30 بالمئة.





وأكد البنك أن من شأنه هذا التحرك لتعديل سياسة الاحتياطي أن يوفر سيولة قدرها 2.8 مليار دولار من العملات الأجنبية في السوق في مقابل سحب 7.2 مليار ليرة.





وتشهد تركيا في الوقت الحالي توترات سياسية وسط إعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول بعد مطالبات من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان.





وعلى صعيد آخر، فإن صافي مبيعات الأسر والشركات من العملة الصعبة في الأسبوع المنتهي في 3 مايو/آيار الجاري بلغ 1.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي الأخيرة.





ويعتبر هذا الأسبوع هو الرابع على التوالي الذي يشهد مبيعات وانخفاضاً في حيازتهم من العملة الأجنبية.





ومن المقرر أن يعقد المركزي التركي اجتماع السياسة النقدية يوم 12 يونيو المقبل أي قبل أسبوعين تقريباً من موعد إعادة الانتخابات المزمع عقدها يوم 23 من الشهر ذاته، وارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 1% لتتراجع الورقة الخضراء إلى 6.1306 ليرة.





ولا تزال العملة التركية هي أكبر الخاسرين من بين عملات الأسواق الناشئة خلال العام الحالي بعد البيزو الأرجنتيني.



