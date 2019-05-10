أوقاف البحر الأحمر توزيع 1000 شنطة رمضانية في جميع مدن المحافظة (صور)
الجمعة 10/مايو/2019 - 03:58 م
محمد طه
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أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، عن توزيع 1000 شنطة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا علي مستوى المحافظة وذلك بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة.
من جانبه قال الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إن توزيع شنط مواد غذائية للاسر الأكثر احتياجا،حيث تم تسليم 750 شنطة للمجلس القومى للمرأة لتوزيعها على كافة مدن المحافظة للأسر الأكثر احتياجا.
وكذلك تم توزيع 250 شنطة بغرفة مديرية الأوقاف للأسرالأكثر احتياجا لأهاليممدينة الغردقة.
من جانبه قال الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إن توزيع شنط مواد غذائية للاسر الأكثر احتياجا،حيث تم تسليم 750 شنطة للمجلس القومى للمرأة لتوزيعها على كافة مدن المحافظة للأسر الأكثر احتياجا.
وكذلك تم توزيع 250 شنطة بغرفة مديرية الأوقاف للأسرالأكثر احتياجا لأهاليممدينة الغردقة.
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