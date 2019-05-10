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التفاصيل الكاملة لحريق أكشاك ملوي بالمنيا

الجمعة 10/مايو/2019 - 03:55 م
التفاصيل الكاملة لحريق أكشاك ملوي بالمنيا
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هناء البشيرى
 
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سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق هائل، اندلع بشارع العرفاني ببندر ملوي جنوب محافظة المنيا، بسبب ماس كهربائي، أدى إلى حرق 10 خيام لباعة جائلين ومنزل ومدرسة دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث باندلاع حريق هائل بأحد الشوارع الجانبية لشارع العرفاني لبندر ملوي.

وعلى الفور انتقل العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي جنوب والعميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد عبد الهادي مأمور القسم والرائد أحمد رأفت معاون المباحث و3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتبين نشوب الحريق بأحد الخيام التي تبيع شباشب الأطفال ثم انتقل إلى باقي الخيام، مما تسبب في حريق 10 خيام ومنزل مكون من 3 طوابق، ومدرسة الأقباط، وهي مدرسة حكومية، وتمكنت سيارات الإطفاء من إخماد الحريق.

وكشفت التحريات الأولية أن ماس كهربائي وراء الحريق ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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