لجنة حماية المستهلك ببني سويف تكثف مجهوداتها لإحكام الرقابة على الأسواق

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تواصل لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها المكثفة لتحقيق الإنضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو المنتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.



وتبين من التقرير الذي عرضه تامر أبو النجا السكرتير المساعد على المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، أن لجنة حماية المستهلك قامت بتنظيم حملة بمركز ومدينة ببا"أمس الأربعاء "أسفرت عن تحرير 43 مخالفة متنوعة منها 15 محضر لعدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و8 محاضر لمخالفات بمخابز بلدية خاصة بـ (نقص الوزن،عدم وجود ميزان حساس،عدم إعلان عن مواعيد العمل،عدم الاحتفاظ بسجل للتفتيش، و12 محضر سحب عينات لمواد وسلع غذائية لبيان صلاحيتها من عدمه.



من ناحيته بين السكرتير المساعد أن لجنة حماية المستهلك،التي شكلها المحافظ، تضم التموين والصحة وحماية المستهلك وبإشراف ومتابعة وتنسيق كامل مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وتهدف اللجنة لتوحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى،حيث يتم إعداد تقرير أعمال يومي وعرضه على السيد المحافظ، نظرا لأن ملف التموين وضبط الأسواق يأتي في أولويات أجندة العمل التنفيذية.