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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10/5/2019 في اليمن

الجمعة 10/مايو/2019 - 03:48 م
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10/5/2019 في اليمن
مواقيت الصلاة في اليمن
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10/5/2019 في اليمن، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
اختر مدينتك لمعرفة مواقيت الصلاة الخاصة بها

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