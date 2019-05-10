محافظ بني سويف يوجه بالتصدي للتلاعب في أسعار السلع بالأسواق

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وجه المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات والمنشات التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق.



جاء ذلك خلال إستعراض المحافظ تقريرا حول جهود قطاع التموين في مجال الرقابة على المخابز البلدية بدائرة المحافظة،من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها أجهزة مديرية التموين على المخابز،للتأكد من جودة الخبز المنتج ومدى مطابقته للمواصفات والأوزان القانونية، وردع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية منعا للتلاعب بسلعة مدعمة وحيوية.



وصرح المحافظ، بإن المديرية قامت بتوجيه عددًا من الحملات على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في الفترة من22 أبريل وحتى 5 مايو الحالي،أسفرت عن تحرير 50 مخالفة وتوقيع غرامات على أصحاب المخابز المخالفة بواقع 19 مخالفة بمركز ومدينة بني سويف، و15 مخالفة بمركز ومدينة سمسطا، و16 مخالفة بمركز ومدينة ببا.



وتنوعت المخالفات التي تم تحريرها ما بين "إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن،تجميع بطاقات تموينية، عدم إعطاء بون، عدم وجود سجل تفتيش،توقف كلى عن الإنتاج،عدم نظافة أدوات العجين،عدم الإعلان عن قائمة البيانات،عدم وجود ميزان حساس،عدم الإلتزام بمواعيد التشغيل، عدم وجود ماكينة صرف".

