لبنان: إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا
الجمعة 10/مايو/2019 - 03:41 م
وكالات
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اعتبر وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أن"إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا" البحرية.
وقال اليوم الجمعة في تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقره في عين التينة إننا "تحدثنا في موضوع الحدود البحرية والبرية وتم تنسيق الموقف ونحن ليس لدينا خوف من المس بهذه الحقوق لكن هناك آلية للتفاوض"، مؤكدا أن "إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا".
وأمل باسيل أن "نتمكن من القيام بالتفاهمات اللازمة لأن الأخطار القادمة من الخارج كبيرة ومنها خطر التوطين، وأيضا ما يحضر على مستوى المنطقة بموضوع صفقة القرن"، مشددا على أن "هناك الكثير من مكامن القوى في اقتصادنا وماليتنا".
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