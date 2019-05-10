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لبنان: إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا

الجمعة 10/مايو/2019 - 03:41 م
لبنان: إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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اعتبر وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أن"إسرائيل​ أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا" البحرية.

وقال اليوم الجمعة​ في تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقره في عين التينة إ​ننا "تحدثنا في موضوع الحدود البحرية والبرية وتم تنسيق الموقف ونحن ليس لدينا خوف من المس بهذه الحقوق لكن هناك آلية للتفاوض"، مؤكدا أن "إسرائيل​ أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا".

وأمل باسيل أن "نتمكن من القيام بالتفاهمات اللازمة لأن الأخطار القادمة من الخارج كبيرة ومنها خطر التوطين،​ وأيضا ما يحضر على مستوى المنطقة بموضوع صفقة القرن"، مشددا على أن "هناك الكثير من مكامن القوى في اقتصادنا وماليتنا".

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