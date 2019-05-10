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تجار بلح: "بنستنى موسم رمضان عشان نسترزق"

الجمعة 10/مايو/2019 - 03:39 م
تجار بلح: بنستنى موسم رمضان عشان نسترزق
بلح
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هدى عبدالرازق
 
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عرض برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، تقرير مصور عن سوق البلح في الساحل بشبرا.

وقالت إحدى المواطنات، "كل الأسعار موجودة في السوق الرخيص والغالي"، وعقب آخر: "جودة البلح في سوق شبرا معروفة، وبنيجي كل سنة".

ومن ناحيته أوضح أحد تجار البلح في السوق، أن كل أنواع البلح متوفرة في السوق، وعقب تاجر آخر: "بنستنى موسم رمضان عشان نسترزق".
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