برشلونة يرصد 4 لاعبين لخلافة جوردي ألبا

لا يزال نادي برشلونة الإسباني يفكر في تعزيز الجانب الإيسر للفريق بضم صفقة مميزة لمعاونة جوردي ألبا في الموسم المقبل.





ويسعي برشلونة للتعاقد مع عدة صفقات في الصيف أبرزها التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد بجانب التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي.





ذكرت صحيفة الموندو ديورتيفو، أن ميندي الظهير الإيسر لفريق ليون يعد واحد من اللاعبين المطروحين على قائمة تعاقدات برشلونة.





فيما كان البديل الثاني هو ألبرتو مورينو الظهير الإيسر لفريق ليفربول، بينما يتواجد في القائمة أليكس مورينو الظهير الإيسر لفريق فاليكانو بجانب فيلبي لويس البالغ من العمر 33 عاما من أتلتيكو مدريد .





الجدير بالذكر أن بوروسيا درتموند دخل في مفاوضات للتعاقد مع فيليبي لويس من أتلتيكو مدريد في الصيف.



