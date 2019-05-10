مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من "حكايتي"
الجمعة 10/مايو/2019 - 03:30 م
الفجر الفني
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تعرض قنوات dmc وcbc وON E مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى، خلال شهر رمضان المبارك، حيث يعرض على قناة cbc فى تمام الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى ON E وdmc فى تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.
وتدور أحداث المسلسل حول "داليدا" الفتاة التى تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعانى بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها فى تصميم الأزياء.
المسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير وإنتاج سينرجى.
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