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إيقاف شاب من سيدي البشير محلّ 45 منشور تفتيش

الجمعة 10/مايو/2019 - 02:37 م
إيقاف شاب من سيدي البشير محلّ 45 منشور تفتيش
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مروى الجلاصي
 
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بعد نصب كمين محكم، تمكّنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي البشير يوم أمس الخميس 09 ماي 2019، من إلقاء القبض على شخص (عمره 31 سنة قاطنة الجهة).

و وقع القبض عليه، حيث أنّه صادر في شأنه 45 منشور تفتيش، من أجل تورّطه في قضايا "السلب باستعمال العنف، ترويج المخدرات السرقة، الاضرار بملك الغير، التهديد، الاعتداء بالعنف الشديد وإحداث الهرج والتشويش".

وقد تمّ الإحتفاظ به، واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
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