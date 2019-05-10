تفاصيل عرض باريس لضم نجم ريال مدريد

ؤوقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن باريس سان جيرمان يضع خاميس كبديل حال رحيل نيمار دا سيلفا عن صفوف الفريق صوب ريال مدريد.

وتابع الموقع أن باريس سان جيرمان يتوقع أن ينهي صفقة خاميس مقابل 40 مليون يورو في الصيف المقبل.

وأشار الموقع إلى أن خاميس سيحصل على 6 ملايين يورو سنويا مع باريس سان جيرمان حال انتقاله إلى بطل الدوري الفرنسي.

وشدد الموقع على أن خاميس يملك عرضين من يوفنتوس ونابولي من أجل ضمه في الصيف.

وكانت الصحافة الإسبانية والألمانية، ذكرت في الفترة الماضية أن بايرن ميونخ لن يفعل خيار شراء عقد خاميس من ريال مدريد مقابل 42 مليون يورو والنادي الملكي سوف يبيعه في الصيف المقبل بعد عودته من الإعارة.



